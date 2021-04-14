الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشيخ «الشثري» يوضح حكم صوم من لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة (فيديو)

الشيخ «الشثري» يوضح حكم صوم من لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، حكم صيام من لا يصلي أو من يقصر في الصلاة.

وأكد الشيخ ” الشثري” في برنامج ” فتاوى ” المذاع على قناة الإخبارية أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام وتواترت النصوص بالأمر بالمحافظة عليها لأنها عماد الدين وصلة العبد بربه، قال تعالى “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ” .

وقد قال الله سبحانه وتعالى: “حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ”.

وأضاف الشيخ الشثري أنه يجب على المسلم ألا يتهاون فيها، وكذلك الصيام ركن من أركان الإسلام أيضاً ويجب على المسلم المحافظة عليه ويجب على المقصر تصحيح المسار والتوبة عن تركها وإذا كان الإنسان يحافظ على صيامه فعليه أيضاً أن يحافظ على صلاته.

ومن كان مقصراً في أوائل حياته فعليه بالمبادرة بالندم على ما مضى، وأن يبادر من اليوم بتصحيح المسار والعود إلى الله عز وجل.

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان

«الموارد البشرية» تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان

5 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة أثناء الصيام

5 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة أثناء الصيام

«لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» تلاوة خاشعة للشيخ «الثبيتي» من صلاة الفجر

«لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» تلاوة خاشعة للشيخ «الثبيتي» من صلاة الفجر

«الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ».. قبس من تلاوة الشيخ بندر بليلة في صلاة التراويح

«الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ».. قبس من تلاوة الشيخ بندر بليلة في صلاة التراويح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>