الشيخ «الشثري» يوضح حكم صوم من لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، حكم صيام من لا يصلي أو من يقصر في الصلاة.

وأكد الشيخ ” الشثري” في برنامج ” فتاوى ” المذاع على قناة الإخبارية أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام وتواترت النصوص بالأمر بالمحافظة عليها لأنها عماد الدين وصلة العبد بربه، قال تعالى “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ” .

وقد قال الله سبحانه وتعالى: “حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ”.

وأضاف الشيخ الشثري أنه يجب على المسلم ألا يتهاون فيها، وكذلك الصيام ركن من أركان الإسلام أيضاً ويجب على المسلم المحافظة عليه ويجب على المقصر تصحيح المسار والتوبة عن تركها وإذا كان الإنسان يحافظ على صيامه فعليه أيضاً أن يحافظ على صلاته.

ومن كان مقصراً في أوائل حياته فعليه بالمبادرة بالندم على ما مضى، وأن يبادر من اليوم بتصحيح المسار والعود إلى الله عز وجل.