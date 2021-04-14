لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

تواصل – فريق التحرير :

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضح أن الوظائف المتاحة للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، على مسمى:

– ممثل البروتوكول: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف اتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الاتصالات، أو المجالات ذات الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي :هنا.