الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان

«الموارد البشرية» تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان
0

تواصل – واس :

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية؛ لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

جدير بالذكر أن المعاش الضماني هو المبلغ الذي يسلم للمستفيدين بموجب أحكام نظام الضمان الاجتماعي ويصرف شهرياً.

كما أن المساعدة الضمانية، هي المبلغ المقطوع الذي يسلم للمستفيدين بموجب حكم المادة (الثالثة عشر) من النظام, والتي تقضي بأن للوزير ـ أومن يفوضه ـ يقر صرف مساعدات مقطوعة للحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة.

الفئات التي تقدم لهم الخدمة :

– الأيتام .
– من بلغ سن الشيخوخة وهو سن ( 60 )عاماً فأكثر.
– العاجزون عن العمل عجزاً دائماً لأي سبب من الأسباب الصحية .
– العاجزون عن العمل عجزاً مؤقتاً لأي سبب من الأسباب الصحية.
– المرأة التي لا عائل لها .
– الأسرة غير المعولة.
– وممن تنطبق بحقهم الضوابط والشروط المنظمة لذلك.

وللتقديم على خدمة المعاش الضماني اضغطهنا.

مواد ذات صلة

«الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ».. قبس من تلاوة الشيخ بندر بليلة في صلاة التراويح

«الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ».. قبس من تلاوة الشيخ بندر بليلة في صلاة التراويح

«الصحة» توجه 4 نصائح بالغة الأهمية للأم المرضع في رمضان

«الصحة» توجه 4 نصائح بالغة الأهمية للأم المرضع في رمضان

تعرف على خدمة «فُرجت».. نافذة سخاء في شهر العطاء

تعرف على خدمة «فُرجت».. نافذة سخاء في شهر العطاء

«المصلح»: ستة أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان (فيديو)

«المصلح»: ستة أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>