«الموارد البشرية» تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان

تواصل – واس :

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية؛ لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

جدير بالذكر أن المعاش الضماني هو المبلغ الذي يسلم للمستفيدين بموجب أحكام نظام الضمان الاجتماعي ويصرف شهرياً.

كما أن المساعدة الضمانية، هي المبلغ المقطوع الذي يسلم للمستفيدين بموجب حكم المادة (الثالثة عشر) من النظام, والتي تقضي بأن للوزير ـ أومن يفوضه ـ يقر صرف مساعدات مقطوعة للحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة.

الفئات التي تقدم لهم الخدمة :

– الأيتام .

– من بلغ سن الشيخوخة وهو سن ( 60 )عاماً فأكثر.

– العاجزون عن العمل عجزاً دائماً لأي سبب من الأسباب الصحية .

– العاجزون عن العمل عجزاً مؤقتاً لأي سبب من الأسباب الصحية.

– المرأة التي لا عائل لها .

– الأسرة غير المعولة.

– وممن تنطبق بحقهم الضوابط والشروط المنظمة لذلك.

وللتقديم على خدمة المعاش الضماني اضغطهنا.