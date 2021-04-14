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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«نيوم» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

«نيوم» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
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تواصل – فريق التحرير:

اعلنت شركة نيوم عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن بدء التقديم على برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف بعنوان ( برنامج تطوير الخريجين) والذي سيقام في (نيوم)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

عنوان البرنامج:

– برنامج نيوم لتطوير الخريجين.

الشروط والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير (تخصصات مختلفة).

– معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.

– لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة.

المزايا:

– خبرة مهنية مباشرة.

– الفرصة لأداء عمل مليء بالتحديات والإرشاد الفعال من قبل كبار المديرين.

– التدريب أثناء العمل.

– التعلم والتطوير المهني.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج: ( اضغط هنــا).

التقديم:

عبر موقع شركة نيوم  ( اضغط هنــا )

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