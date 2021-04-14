«نيوم» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

99 «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» تلاوة خاشعة للشيخ «الثبيتي» من صلاة الفجر