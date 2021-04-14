«نيوم» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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اعلنت شركة نيوم عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن بدء التقديم على برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف بعنوان ( برنامج تطوير الخريجين) والذي سيقام في (نيوم)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
عنوان البرنامج:
– برنامج نيوم لتطوير الخريجين.
الشروط والخبرات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير (تخصصات مختلفة).
– معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.
– لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة.
المزايا:
– خبرة مهنية مباشرة.
– الفرصة لأداء عمل مليء بالتحديات والإرشاد الفعال من قبل كبار المديرين.
– التدريب أثناء العمل.
– التعلم والتطوير المهني.
لمزيد من المعلومات عن البرنامج: ( اضغط هنــا).
التقديم:
عبر موقع شركة نيوم ( اضغط هنــا )