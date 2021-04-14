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تعرّف على ضوابط إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج

تعرّف على ضوابط إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن آليات وضوابط إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، الآليات والضوابط عبر انفرجرافيك توعوي نشرته على حسابها الرسمي بتويتر كالتالي:

– التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من آداء العمرة.

– التحقق من حالة التحصين وفقاً لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة “فايزر، استرازينيكا، موديرنا، جونسون”.

– تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبكة .

– إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتخقق من بيانات المعتمر والتصريح.

– الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

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