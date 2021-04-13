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فرع الأمر بالمعروف بالرياض يبدأ خطته الميدانية والتوعوية المتكاملة في رمضان (صور)

فرع الأمر بالمعروف بالرياض يبدأ خطته الميدانية والتوعوية المتكاملة في رمضان (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية لشهر رمضان المبارك بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني والوقائي في محافظات ومراكز منطقة الرياض.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة، وتقديم النصح والتوجيه بالتي هي أحسن ومعالجة ماقد يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما تواصل الهيئة برامجها التوعوية والوقائية من خلال تفعيل حملتي (الخوارج شرار الخلق). و ( ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) .
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الشبانات أن الخطة تشمل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، مشيداً بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الدين والوطن.​

 

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