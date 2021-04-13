«الصحة» توجه 4 نصائح بالغة الأهمية للأم المرضع في رمضان

تواصل – فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، عدة نصائح بالغة الأهمية للأم المُرضع لصيام آمن خلال شهر رمضان.
وتشمل هذه النصائح ما يلي:
• تناول كمية كافية من السوائل بين أذان المغرب والفجر.
• الحرص على زيادة نسبة الكربوهيدرات في طعامك لإمدادك بالطاقة مثل الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات.
• تناول الخضروات والفواكه الطازجة لإمدادك بالفيتامينات والأملاح المعدنية.
• الحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنه المكون الأساسي للبن الأم.
بشعور ملؤه الحُب❤️
تعطي الأم طفلها مايستحق🤱🏻
تعرفي على بعض النصائح لمساعدتك على الصيام بصحة✅#اسقيني_حباً#صم_بصحةpic.twitter.com/ffrsQqCepx
— عش بصحة (@LiveWellMOH)April 11, 2021