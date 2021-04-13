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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة» توجه 4 نصائح بالغة الأهمية للأم المرضع في رمضان

«الصحة» توجه 4 نصائح بالغة الأهمية للأم المرضع في رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، عدة نصائح بالغة الأهمية للأم المُرضع لصيام آمن خلال شهر رمضان.

وتشمل هذه النصائح ما يلي:

• تناول كمية كافية من السوائل بين أذان المغرب والفجر.

• الحرص على زيادة نسبة الكربوهيدرات في طعامك لإمدادك بالطاقة مثل الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات.

• تناول الخضروات والفواكه الطازجة لإمدادك بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

• الحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنه المكون الأساسي للبن الأم.

 

 

 

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