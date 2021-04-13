الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل شرب الماء قبل أذان الفجر يحمي الجسم من العطش؟.. طبيب يوضح (فيديو)

هل شرب الماء قبل أذان الفجر يحمي الجسم من العطش؟.. طبيب يوضح (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، بضرورة شرب المياه في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور،  لحماية الجسم من العطش، وعدم اقتصار الشرب فقط في الفترة ما قبل الفجر.

وقال في مقطع فيديو نشره على موقع”تويتر” إن الله -عز وجل- خلق الجسم قادراً على إبقاء التوازن، وفي حال شرب كميات كبيرة من المياه قبل صلاة الفجر فإن الجسم يلجأ إلى التخلص منها بسرعة، من خلال إنتاج كميات كبيرة من البول أثناء النوم.

وأبان أنه في اليوم التالي، وعندما يشعر الجسم بنقص في كمية المياه، يقوم بإنتاج كمية قليلة من البول للحفاظ على توازن الجسم.

مواد ذات صلة

تعرف على خدمة «فُرجت».. نافذة سخاء في شهر العطاء

تعرف على خدمة «فُرجت».. نافذة سخاء في شهر العطاء

طبيب يحذر من الإفراط في وجبتي السحور والإفطار.. ويقدم هذه النصيحة

طبيب يحذر من الإفراط في وجبتي السحور والإفطار.. ويقدم هذه النصيحة

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذكَرَ فِيهَا اسْمُهُ».. تلاوة من المسجد الحرام للشيخ «السديس»

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذكَرَ فِيهَا اسْمُهُ».. تلاوة من المسجد الحرام للشيخ «السديس»

خادم الحرمين عبر «تويتر»: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان وندعوه أن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء

خادم الحرمين عبر «تويتر»: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان وندعوه أن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>