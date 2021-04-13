هل شرب الماء قبل أذان الفجر يحمي الجسم من العطش؟.. طبيب يوضح (فيديو)

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نصح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، بضرورة شرب المياه في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور، لحماية الجسم من العطش، وعدم اقتصار الشرب فقط في الفترة ما قبل الفجر.

وقال في مقطع فيديو نشره على موقع”تويتر” إن الله -عز وجل- خلق الجسم قادراً على إبقاء التوازن، وفي حال شرب كميات كبيرة من المياه قبل صلاة الفجر فإن الجسم يلجأ إلى التخلص منها بسرعة، من خلال إنتاج كميات كبيرة من البول أثناء النوم.

وأبان أنه في اليوم التالي، وعندما يشعر الجسم بنقص في كمية المياه، يقوم بإنتاج كمية قليلة من البول للحفاظ على توازن الجسم.