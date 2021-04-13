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خلال مداهمة مصنع للعرق المُسكر.. ضبط 17 حاوية و42 عبوة جاهزة للبيع بـ«جدة»

خلال مداهمة مصنع للعرق المُسكر.. ضبط 17 حاوية و42 عبوة جاهزة للبيع بـ«جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

داهمت أمانة محافظة جدة ، بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية، موقعاً لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في حي البغدادية الشرقية.

 وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة عمرو الدقس، بأنه جرى الاستدلال على الموقع خلال جولات الرقابة الميدانية، وأثناء تتبع سيارات نقل البضائع التي تستغل البيوت الشعبية لتخزين المواد الغذائية.

 وأضاف الدقس بأن المراقبين استوقفوا عمالة من جنسيات آسيوية أثناء عملية تحميل بجوار أحد المنازل، وذلك للتأكد من نظامية أعمالهم، للتحقق من حمولة المركبة من نوع “فان”.

 وأشار إلى أنه تبيّن بفحص المواد التي تحملها المركبة؛ وجود كميات من “العرق المسكر” معبأة في كراتين لأحد المنتجات الغذائية.

 وأكد أنه تم ضبط 17 حاوية سعة 85 لترًا و42 عبوة جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد تستخدم في الإنتاج والتصنيع داخل الموقع من أسطوانات غاز وشبكة تمديد وبراميل تحضير.

 

 

 

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