مفتي المملكة يوضح حكم حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، حكم حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة.
وتابع سماحة المفتي إن حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم (لا يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ)، أي بمعنى يلزم مكاناً معيناً لا يتحول عنه.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام
للبحوث العلمية والإفتاء
(هل يجوز حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة ؟)pic.twitter.com/ukewaa0Xt2
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa)April 12, 2021