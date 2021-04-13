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مفتي المملكة يوضح حكم حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة (فيديو)

مفتي المملكة يوضح حكم حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة (فيديو)
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 تواصل – فريق التحرير:

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، حكم حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة.

وتابع سماحة المفتي إن حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم (لا يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ)، أي بمعنى يلزم مكاناً معيناً لا يتحول عنه.

 

 

 

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