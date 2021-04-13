«تعليم الرياض» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة «الصلاة نور»

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أعلنت المديرية العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء 60 فائزًا وفائزة في مسابقات حملة الصلاة نور.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن المسابقة تمت بإشراف وتنظيم إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات عن بعد.

وأبانت أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ عِظم شأن الصلاة وبيان مكانتها، وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.

وفيما يلي أسماء الفائزين والفائزات بالمسابقة:-