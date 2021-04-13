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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«تعليم الرياض» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة «الصلاة نور»

«تعليم الرياض» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة «الصلاة نور»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء 60 فائزًا وفائزة في مسابقات حملة الصلاة نور.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن المسابقة تمت بإشراف وتنظيم إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات عن بعد.

وأبانت أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ عِظم شأن الصلاة وبيان مكانتها، وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.

وفيما يلي أسماء الفائزين والفائزات بالمسابقة:-

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