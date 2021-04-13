بالصور.. التزام جموع المصلين بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح بأول ليالي رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أدت جموع المصلين صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان لعام 1442 هـ في مساجد وجوامع المملكة وسط أجواء إيمانية وروحانية يسودها الخشوع والسكينة والخدمات المتكاملة وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها في جميع المناطق .

وشهدت صلاة التراويح تطبيق لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة لكل مصلٍ.

وأظهرت عدة صور التزام المصلين خلال صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، والالتزام التام بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية هيأت جميع المساجد والجوامع وفق الإجراءات الصحية من وضع الملصقات ومواصلة عمليات التعقيم والصيانة والنظافة وتكليف المراقبين بمتابعة تطبيق التعليمات، إلى جانب إطلاق البرامج التوعوية والإرشادية بمشاركة أكثر من 80 ألف إمام للتأكيد على المصلين عقب الصلوات المفروضة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم من فيروس كورونا.