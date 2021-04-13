أمريكا توصي بتعليق التطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لكورونا

تواصل – وكالات :

أوصت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، بوقف استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة “جونسون أند جونسون”، بشكل مؤقت.

ووفقاً لـ “سكاي نيوز” ، فقد جاءت التوصية من جانب إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، للتحقيق في حالات تجلط دموي تسبب بها اللقاح لبعض الأشخاص.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر “تويتر” أنها ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “تقيّمان الأهمية المحتملة لـ6 حالات تم تسجيلها لتجلطات نادرة من نوعها في الدم، لدى أشخاص تلقوا اللقاح”.

وأفادت: “نوصي بالتجميد إلى أن يتم استكمال هذه العملية”.