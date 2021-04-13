الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا توصي بتعليق التطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لكورونا

أمريكا توصي بتعليق التطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لكورونا
0

تواصل – وكالات :

أوصت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، بوقف استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة “جونسون أند جونسون”، بشكل مؤقت.

ووفقاً لـ “سكاي نيوز” ، فقد جاءت التوصية من جانب إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، للتحقيق في حالات تجلط دموي تسبب بها اللقاح لبعض الأشخاص.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر “تويتر” أنها ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “تقيّمان الأهمية المحتملة لـ6 حالات تم تسجيلها لتجلطات نادرة من نوعها في الدم، لدى أشخاص تلقوا اللقاح”.

وأفادت: “نوصي بالتجميد إلى أن يتم استكمال هذه العملية”.

مواد ذات صلة

الشيخ «الخضير» يوضح طريقة اختصار صلاة التراويح بسبب «كورونا»

الشيخ «الخضير» يوضح طريقة اختصار صلاة التراويح بسبب «كورونا»

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 951 إصابة جديدة وشفاء 608 حالات و8 وفيات

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 951 إصابة جديدة وشفاء 608 حالات و8 وفيات

«شؤون المسجد النبوي» توجه رسالة للمصلين بشأن اصطحاب الأطفال

«شؤون المسجد النبوي» توجه رسالة للمصلين بشأن اصطحاب الأطفال

علماء بالبنتاجون يبتكرون شريحة توضع تحت الجلد تكتشف أعراض «كورونا» قبل ظهورها

علماء بالبنتاجون يبتكرون شريحة توضع تحت الجلد تكتشف أعراض «كورونا» قبل ظهورها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>