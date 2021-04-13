قفزة جديدة غير مسبوقة لـ«بيتكوين» تُقربها من 63 ألف دولار

تواصل – وكالات:

تخطت العملة الرقمية “بتكوين” مستوى غير مسبوق بعدما سجلت 62 ألفاً و741 دولاراً ، الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج أسهم “لكوينبيس”.

ويعتبر إدراج أكبر منصة أميركية للعملات المشفرة على المؤشر “ناسداك”، الأربعاء، انتصارا تاريخيا لمناصري العملات الرقمية، بحسب سكاي نيوز.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى 5 بالمئة، الثلاثاء، كما بلغت منافستها الأصغر “إيثيريوم” ذروة عند 2205 دولارات.