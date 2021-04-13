كيف تختم القرآن في شهر رمضان.. طرق ميسرة ومتعددة

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يعد شهر رمضان هو شهر العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص المسلمون على ختم القرآن الكريم خلال الشهر أكثر من مرة، أو مرة على الأقل.

ويبحث الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أبسط وأسهل الطرق التي تساعد في ختم القرآن الكريم في رمضان أكثر من مرة.

ويمكن ختم القرآن الكريم مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان عن طريق قراءة 4 صفحات فقط من المصحف بعد كل صلاة، كما يمكن ختم القرآن مرتين بقراءة 4 صفحات قبل كل صلاة و4 صفحات بعد الصلاة.

ولختم القرآن 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 12 صفحة قبل كل صلاة.

ويكمن سر هذه الطريقة في عدد صفحات المصحف والتى تبلغ 604 صفحات بقسمة عدد الصفحات على عدد أيام شهر رمضان وهى 30 يوما ثم تقوم بقسمة الناتج على 5 وهو عدد الصلوات اليومية، فتحصل على عدد الصفحات.

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