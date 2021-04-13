الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في أول أيام رمضان.. هطول أمطار متوسطة على «حرمة» بمحافظة المجمعة (فيديو)

في أول أيام رمضان.. هطول أمطار متوسطة على «حرمة» بمحافظة المجمعة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة على “حرمة” بمحافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

فيما توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية الوسطى والشرقية والخليج -بإذن الله – الأولى من اليوم الثلاثاء 1442/9/1هـ، على أن يكون هناك حالة ثانية تليها.

مواد ذات صلة

«الأمن العام» يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

«الأمن العام» يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

مواطن يشكو من وجود مولدات كهربائية أمام منزله منذ عام.. و«أمانة الرياض» تتفاعل

مواطن يشكو من وجود مولدات كهربائية أمام منزله منذ عام.. و«أمانة الرياض» تتفاعل

طقس أول أيام رمضان.. توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

طقس أول أيام رمضان.. توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بحيازته لمواد مخدرة

شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بحيازته لمواد مخدرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>