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بالتعاون مع غرفة الرياض.. مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية تقيم ورشة «المحامي المتطوع»

بالتعاون مع غرفة الرياض.. مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية تقيم ورشة «المحامي المتطوع»
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تواصل – فريق التحرير:

‏عقدت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية وبالتعاون مع غرفة الرياض (لجنة المحامين)، ورشة بعنوان (المحامي المتطوع) بحضور عدد من العاملين في قطاع المحاماة والقطاع غير الربحي في مقر مؤسسة⁧‫ عبدالله السبيعي الخيرية‬⁩.

وتهدف الورشة إلى إيجاد فُرص التكامل والتعاون بين القطاعين، لنشر ثقافة التطوع، وخدمة الفئات الأكثر حاجة.

وكانت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية قد وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، حيث تُتيح الشراكة للطرفين تطوير العلاقة بين القطاع الثالث وقطاع المحاماة.

كما تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئات حاضنة لرغبات أصحاب المهنة بالتطوع وخدمة القطاع الثالث تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتعد ورشة (المحامي المتطوع) إحدى ثمار مذكرة التفاهم والشراكة المؤسسة ولجنة المحامين بغرفة الرياض، والتي تتضمن:

-دراسة تأسيس كيان يحقق الاستدامة في الدعم القانوني للقطاع غير الربحي.

-تأسيس نافذة تلبي رغبة المحامين والقانونيين بتقديم الخدمات التطوعية.

-التعاون في كل ما من شأنه تطوير القطاع الثالث في الجانب القانوني.

-تنظيم فعاليات مشتركة تخدم مجالات المذكرة.

-التعاون في إعداد البحوث والدراسات.

-التنسيق لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة خلال المنتديات المحلية والدولية.

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