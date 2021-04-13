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«الزكاة والدخل» تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان

«الزكاة والدخل» تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، التي يبلغ عددها 18 فرعاً في مدن ومناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن فروعها تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً، من خلال 15 صالة شاملة في عدة فروع، تتضمن تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

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