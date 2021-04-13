بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل الأعمال خلال شهر رمضان

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أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أفضل الأعمال الواجب فعلها خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد “الخثلان” على المحافظة على الفرائض كالصلاة والصيام وإخراج الزكاة، مؤكدا أن المحافظة عليها أهم من أداء النوافل، وذلك تنفيذًا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: “وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه”.

وأكد على ضرورة أن يحرص المسلم خلال الشهر المبارك على أداء صلاة التراويح، وتلاوة القرآن وختمه على الأقل لمرة واحدة فقط، بجانب البذل والإنفاق في سبيل الله فرمضان شهر الجود والإحسان.

وأوصى بالمواظبة على جميع الأعمال الصالحة، لافتا إلى أن شهر رمضان تتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات.