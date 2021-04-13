الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تستمر عدة أيام على 4 مناطق

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تستمر عدة أيام على 4 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن توقعاته لطقس اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمصان المبارك.

وأوضح أن اليوم تبدأ ملامح حالة مطرية، وقال عبر تويتر: “بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف، تبدأ اليوم ملامح حالة مطرية، من المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، وقد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وعسير، وشرقي مكة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة”.

أمطار رعدية 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

مواد ذات صلة

أمانة «كبار العلماء» توصي بالاشتغال بطاعة الله خلال رمضان.. وتؤكد على الإجراءات الاحترازية

أمانة «كبار العلماء» توصي بالاشتغال بطاعة الله خلال رمضان.. وتؤكد على الإجراءات الاحترازية

طبيب يقدم نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب المضاعفات أثناء الصيام

طبيب يقدم نصائح مهمة لمرضى السكري لتجنب المضاعفات أثناء الصيام

المفتي يوضح كيف نستقبل شهر رمضان (فيديو)

المفتي يوضح كيف نستقبل شهر رمضان (فيديو)

عشرات الدول العربية تبدأ غداً صيام رمضان.. وهذه الدولة الأربعاء

عشرات الدول العربية تبدأ غداً صيام رمضان.. وهذه الدولة الأربعاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>