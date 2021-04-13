خبيرة تغذية تكشف عن طريقة للاستفادة من نواة التمر في خفض الوزن

تواصل – وكالات :

كشفت خبيرة تغذية، عن أهمية نواة التمر وضرورة استخدامها ضمن الطرق الطبيعية المفيدة للجسم، مشيرة إلى أنها منذ القدم وتستخدم كإحدى طرق العلاج خاصة في تفتيت حصى كلا من الكُلى والمرارة.

وقالت خبيرة التغذية إيمان مصطفى ميره بحسب سكاي نيوز: إن تناول مسحوق النواة من العوامل المهمة في خفض الوزن لدى من يعانون من السمنة، كما أنها تضاعف معدلات الحرق، وتعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لأنها تضبط نسبة السكر في الدم.

وأوضحت كيفية الاستفادة من نواة التمر في التخسيس ورفع معدلات الحرق خاصة في رمضان قائلة: “نقوم بغسل كمية من نواة التمر ومن ثم تجفيفها جيدًا، ثم نقوم بتحميصها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حتى يصبح لونها بني، بعدها نقوم بطحنها، ونحتفظ بها لاستخدامها في إعداد مشروب لارتفاع معدل الحرق والتخسيس ونضيف ملعقة صغيرة من المطحون مع ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وربع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود، تضاف هذه المكونات في مشروب واحد وهي تساعد على الحرق والتخسيس بصورة طبيعية.

وأضافت: “يمكن تحلية هذا الخليط بملعقة عسل أبيض، ويفضل تناوله بعد وجبتي السحور والإفطار”.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام مطحون نواة التمر في الأكل والعصائر الطازجة وأيضًا في خليط الكعك أثناء عجنه، للاستفادة من قيمته الغذائية، بالإضافة إلى تناول هذا المسحوق كبديل للقهوة، خاصة أنه خال من الكافيين وغني بالفيتامينات المختلفة ومضادات الأكسدة.