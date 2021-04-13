لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي، وفق المسميات التالية:

– مدير تجاري.

– مدير تجاري أول.

– مدير التجارة والعقود.

– أخصائي تسويق سكني.

– مدير المشتريات.

– مساعد مدير المشتريات.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا.