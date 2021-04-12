«ركن الحوار» تطلق مبادرة التبرع لدعم أنشطة التعريف بالإسلام ودعم المسلمين الجدد

تواصل – فريق التحرير:

أطلق مركز «ركن الحوار» مبادرة خيرية تستهدف دعم أنشطة المركز الدعوية للتعريف بدين الإسلام عبر الشبكة العنكبوتية بما يسهم في زيادة أعداد المسلمين الجدد الذين يعتنقون الإسلام بعد وصول دعوته إليهم.

وتستهدف المبادرة الراغبين في الخير من المحسنين لحثهم على التبرع لأربعة أقسام للعطاء تشمل : “التعريف بالإسلام”، و”تعليم المسلم الجديد”، و”تأهيل المعرفين بالإسلام”، وعدة منتجات دعوية مشتركة أخرى مثل : “صدقة السر”، و”الصدقة اليومية”، وبرنامج “أجرك من بيتك”.

ويعدّ مركز «ركن الحوار» للتعريف بالإسلام أول مركز متخصص في التعريف بالإسلام عبر الإنترنت، عبر نظام “الحوار الإلكتروني المباشر” مع غير المسلمين، وهو برنامج تفاعليّ عالميّ يتميّز باحتوائه أربع عشرة لغة.

وتأتي هذه المبادرات من المركز في سبيل دعم الدعوة إلى الله، والتعريف بالإسلام على منهج عقدي صحيح، وتكثيف الجهود لتطوير ورفع كفاءة وإنتاج‏ الدعوة الحوارية عبر الإنترنت، التي ما زالت آثارها تزداد بفضل الله كثرةً وبركة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة من أهل الخير والمحسنين التبرع مباشرة عبررابطبوابة العطاء.