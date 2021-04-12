الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مهرجان سمك «الحريد» بجزر فرسان وقرية «القصار» موروث شعبي ووجهة سياحية

مهرجان سمك «الحريد» بجزر فرسان وقرية «القصار» موروث شعبي ووجهة سياحية
0

تواصل – أحمد المحلي:

يحتفل أهالي منطقة جازان في شهر أبريل من كل عام، بموروث شعبي أصيل وهو الاحتفال بمهرجان سمك الحريد الذي يحتفي به أهالي محافظة جزر فرسان منتصف الشهر .
وتقع جزر فرسان جنوب البحر الأحمر بمحاذاة منطقة جازان، ما يجعله من أهم المواقع السياحية والاستثمارية على مستوى المنطقة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، حيث تمتلك مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة في شتى المجالات السياحية والاقتصادية وغيرها من المجالات.
ويقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيره بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص بالشباك وجر مجموعات منه إلى موقع قريب من الشاطئ ، حيث ينتظر أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.

قرية “القصار” التراثية

كما يوجد بجزيرة “فرسان” قرية تراثية تعد أحد أهم المعالم السياحية البارزة ، وهي قرية “القصار”.
و”القصار” قرية أثرية مبنية بالحجارة وجريد النخل، وتبعد عن “فرسان” نحو خمسة كيلومترات، وتضم أكثر من 400 منزل حجري، بنيت على طراز فريد، وهي قرية تراثية سياحية ترفيهية شعبية، تحتوي على: مطاعم، ومقاهٍ شعبية، ومعرض للحِرَف البحرية، ومتحف للتراث الفرساني، ومحالّ لبيع المنتجات الفرسانية التراثية.
وكانت “القصار” تشكّل أهمية كبيرة للفرسانيين؛ كونها منتجعاً صيفياً يقضي فيه الفرسانيون جُل أوقاتهم، وأوشكت على الاندثار منذ أكثر من ٥٠ عاماً، قبل أن ينتقل سكانها إلى البيوت الحديثة.

 

 

مواد ذات صلة

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

«الأرصاد» ينبه: أمطار رعدية بجازان والطائف ورياح نشطة على الرياض

«الأرصاد» ينبه: أمطار رعدية بجازان والطائف ورياح نشطة على الرياض

تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على جازان حتى الـ9 مساءً

تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على جازان حتى الـ9 مساءً

بحوزتهم كميات ضخمة من الحشيش والقات.. ضبط 72 مخالفاً لنظام أمن الحدود بجازان

بحوزتهم كميات ضخمة من الحشيش والقات.. ضبط 72 مخالفاً لنظام أمن الحدود بجازان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>