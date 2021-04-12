أيهما أفضل أداء صلاة التراويح في المسجد أم في المنزل؟.. «الخثلان» يجيب

تواصل- فريق التحرير:

أجاب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على أكثر الأسئلة شيوعاً هذه الفترة فيما يتعلق بأداء صلاة التراويح في المسجد أفضل أم المنزل.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” إنه مما يكثر السؤال عنه بعد التوجيه بألا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح على نصف ساعة، بسبب ظروف جائحة كورونا أيهما أفضل ،صلاة التراويح في البيت أو في المسجد؟.

وأجاب الخثلان بأن الصلاة في المسجد أفضل ، لأن من يصليها في المسجد حتى ينصرف الإمام يكتب له أجر قيام ليلة كاملة كما أخبر بذلك النبي ﷺ.