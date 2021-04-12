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شرطة مكة: القبض على 3 مواطنين لانتحالهم صفة رجال أمن والاعتداء على سكن العمالة

شرطة مكة: القبض على 3 مواطنين لانتحالهم صفة رجال أمن والاعتداء على سكن العمالة
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدد من الجرائم.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، وذلك لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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