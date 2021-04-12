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هل التبرع بالدم يؤثر على أخذ لقاح كورونا؟

هل التبرع بالدم يؤثر على أخذ لقاح كورونا؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم ، وبشكل عام  بما أنه ليس فيروس حي، فيمكن التبرع بالدم قبل او بعد التطعيم.

جاء ذلك في رد من الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937” في تويتر رداً على سؤال حول مدى تعارض التبرع بالدم وأخذ لقاح فيروس كورونا.

وجاء في سؤال مغرد “أنا تبرعت أمس بالدم هل آخذ اللقاح في الغد ؟ أو يوجد هناك تعارض او شي ؟؟؟

وردت وزارة الصحة بقولها “لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم وبشكل عام  بما أنه ليس فيروس حي، فيمكن التبرع بالدم قبل او بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحيا لذلك ولا يوجد ما يمنع.. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية”.

 

https://twitter.com/SaudiMOH937/status/1381493267318108163

 

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