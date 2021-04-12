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كيف أحسب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة؟ المصلح يجيب  

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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، كيفية حساب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة.

وقال الشيخ المصلح، رداً على سؤال كيف أحسب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة؟ إن العبرة بوقت الصرف يعني من الزمان الذي يتمكن فيه من المال.

وأضاف كوني أستحق مالاً ولم يأت إلي، من جهة توظيفية مثلاً، وتأخر القبض فاحتساب الحول يكون من تمام القبض لأنه قبل ذلك لم يملك المال.

 

 

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