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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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د. التميمي يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز علاج الأورام وآخر لغسيل الكلى والعيادات الاستشارية للأسنان

د. التميمي يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز علاج الأورام وآخر لغسيل الكلى والعيادات الاستشارية للأسنان
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تواصل – فريق التحرير:

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح بن عبدالله التميمي اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز لعلاج الأورام في مستشفى الملك خالد بالخرج بدعم من الشيخ خالد بن راشد الغانم، ومركز لغسيل الكلى ومركز لعيادات الأسنان الاستشارية وذلك بدعم من الشيخ عبدالعزيز بن محمد القاسم في جنوب الرياض، وكان ذلك بحضور كلٍ من معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة ورئيس المجلس الاستشاري للتجمع الأول د. عبدالله العمرو.

وتأتي هذا الاتفاقيات في إطار حرص تجمع الرياض الصحي الأول على برامج الشراكة المجتمعية التي تعمل على إسهام جميع مكونات المجتمع في دعم ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وفقاً لحاجة المستفيد، وذلك تحقيقاً لمجال التنمية الصحية وصولاً لرؤية المملكة 2030.

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