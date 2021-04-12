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6 أطعمة مفيدة ولكنها ممنوعة على مرضى التهاب القولون..تعرف عليها

6 أطعمة مفيدة ولكنها ممنوعة على مرضى التهاب القولون..تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

يسبب التهاب القولون التقرحي أعراضًا مزعجة للمصابين به، مثل آلام البطن والإسهال والغثيان والإعياء وفقدان الوزن ونزول الدم مع الإخراج.
ورغم قدرة الألياف الغذائية على تحسين حركة الأمعاء، ولكنها تزيد من حدة أعراض التهاب القولون التقرحي، نظرًا لاستغراقها وقتًا طويلًا في عملية الهضم، بحسب أكاديمية علم التغذية والمنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح موقع “Health Line”، أن الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، تشمل:

خبز الحبوب الكاملة والأرز البني: يفضل استبدالهما بالخبز المصنع من الدقيق الأبيض المدعّم والأرز الأبيض، لاحتوائهما على القليل من الألياف.

المكسرات: مثل عين الجمل والبندق والكاجو واللوز والفول السوداني والفستق.

البقوليات: بخلاف الألياف، تحتوي على البروتين الذي يحتاج إلى وقتٍ طويل حتى يكتمل هضمه بالمعدة، بالإضافة إلى غناها بالسكريات غير القابلة للهضم.

الخضروات والفواكه: ينصح الأطباء باستبدالهما بالعصائر الطبيعية وحساء الخضار المهروس.

الجلوتين: مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب، مثل الشوفان.

وأشار الموقع الطبي إلى أن منتجات الألبان من الأطعمة الممنوعة أيضًا على مرضى التهاب القولون التقرحي، نظرًا لمحتواها المرتفع من الدهون، التي تعتبر من العناصر الغذائية صعبة الهضم.

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