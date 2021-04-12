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«شؤون المسجد النبوي» توجه رسالة للمصلين بشأن اصطحاب الأطفال

«شؤون المسجد النبوي» توجه رسالة للمصلين بشأن اصطحاب الأطفال
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تواصل – فريق التحرير:

شدّدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي، على أهمية عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد النبوي وساحاته ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “أخي المصلي.. يمنع دخول الأطفال إلى المسجد النبوي وساحاته وفقاً للإجراءات الاحترازية”.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت أمس الأحد، عن ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

واشترطت الوزارة التحصين ضد فيروس كورونا بأحج أنواعه الثلاثة محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافي لإصدار التصاريح.

وأكدت الوزارة عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، بالإضافة لعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، بجانب منع اصطحاب الأطفال.

ونوهت الوزارة إلى إتاحة خدمة التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

كما كشفت الوزارة عن آليات إصدار تصاريح الحج والعمرة والصلاة خلال رمضان المبارك، حيث حددت الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، مبينة أنه سيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة، وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة.

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