جامعة حائل تحدد آلية إجراء الاختبارات النهائية

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حددت جامعة حائل، اليوم الاثنين، آلية إجراء الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في مختلف المقررات.

وقال سعود البلوي المتحدث الرسمي لجامعة حائل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إنهحرصاً من الجامعة على سلامة الجميع، وبعد رصد المؤشرات الرسمية لفيروس كوروناالمستجد؛ فقد صدر تعميم معالي رئيس الجامعة بما يلي:

أولاً: تكون الاختبارات للمقررات العلمية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

ثانياً: بالنسبة إلى السنة التحضيرية، يكون تنظيم الاختبارات على النحو التالي:

أ- طلاب وطالبات المسار الإنساني: تكون الاختبارات عن بُعد من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد)

ب. طلاب وطالبات المسار الهندسي والعلمي: تكون الاختبارات عن بُعد من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد)

جـ- طلاب وطالبات المسار الصحي: تكون الاختبارات حضورياً، وعليهم زيارة موقع العمادة لمراجعة جداول الاختبارات وأرقام جلوسهم. ثالثاً: تكون الاختبارات للمقررات النظرية بجميع المراحل عن بُعد من خلال نظام إدارة التعلم (بلاك بورد) وفقاً للجلسات التقنية التي ستعلن.