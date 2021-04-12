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«قوات أمن العمرة»: لن يُسمح بالوصول للمسجد الحرام إلا بتصريح

«قوات أمن العمرة»: لن يُسمح بالوصول للمسجد الحرام إلا بتصريح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت قيادات قوات أمن العمرة، أن الهدف من الخطة التي تم وضعها لشهر رمضان المبارك هو أن يؤدي المعتمرين والمصلين لعبادتهم وفق الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت قيادات قوات أمن العمرة في مؤتمرها الصحفي اليوم بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالعاصمة المقدسة لشرح الخطط التي أعدتها لشهر رمضان المبارك، أنه لن يُسمح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريح، وعدم الوصول للمسجد الحرام بشكل فردي.

كما أوضحت أن وصول المصلين والمعتمرين إلى المسجد الحرام سيتم عبر مراكز التجمع في مواقف السيارات وهي 4 مواقف، مشيرة إلى أن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام.

وأضافت قيادات أمن العمرة أنه سيتم تطبيق عقوبات مالية على من يُضبط قادماً لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.

وأشارت إلى أن صحة الزائر والمعتمر وسلامتهما تمثل أولوية قصوى.

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