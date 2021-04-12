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إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء الحمضي ابتعد عن هذه الأطعمة

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء الحمضي ابتعد عن هذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “هيلث لاين” الطبي، عن عدد من المأكولات والمشروبات التي تتسبب في زيادة احتمالات ارتجاع المريء الحمضي، مشيراً إلى أنه يحدث عندما تصعد محتويات المعدة للمريء، بعد ارتخاء العضلة العاصرة السفلية.

وأوضح الموقع أنه يتم التشخيص بالإصابة بهذا المرض إن تكرر الارتجاع أكثر من مرتين في الأسبوع.

وقد وضع الموقع قائمة بأبرز هذه الأطعمة كالتالي :

الأغذية الدسمة والمقلية

تضغط الأطعمة الغنية بالدهون على العضلة المريئية السفلى، وتؤخر تفريغ المعدة، وتزيد من احتمالات الارتجاع.

لذا ينصح الأطباء بالابتعاد عن مجموعة من الأغذية مثل البطاطس المقلية والزبدة والحليب كامل الدسم والقشدة والكريما واللحوم الحمراء.

المأكولات الحارة

تربط دراسات طبية بين الأغذية الغنية بالتوابل وارتجاع المريء، إلا أن أطباء يؤكدون أن التعرض المنتظم للكابسيسين، وهو المركب الذي يجعل طعم الفلفل حارا، قد يحسّن من الارتجاع الحمضي، وينصحون بالحصول على الاستشارة التخصصية، وذلك قبل اعتماد التوابل في النظام الغذائي بشكل يومي.

الفواكه والخضراوات

تعتبر الفواكه والخضراوات جزءا مهما في النظام الغذائي، إلا أن أنواعا منها قد تؤدي إلى ارتجاع المريء.

وتشمل قائمة الفواكه والخضروات التي ينصح الأطباء بتجنبها بالنسبة لمن يعاني الارتجاع، الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت والليمون، والطماطم، والثوم والبصل.

المشروبات

قد تؤدي العديد من المشروبات الشائعة إلى زيادة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالارتجاع المريئي، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير البرتقال والليمون.

أغذية وأدوية أخرى

إلى جانب الأغذية المذكورة أعلاه، فإن أطعمة وأدوية أخرى تزيد من الارتجاع الحمضي مثل الشوكولاته ومكملات الحديد أو البوتاسيوم والإسبرين ومسكنات الآلام، والمضادات الحيوية، والأطعمة المصنّعة.

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