‏«الشورى» يوافق على تعديل مادتين من نظامي ‏التقاعد المدني والعسكري

تواصل – فريق التحرير :

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر ‏الاتصال المرئي، على تعديل ‏المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك المادة 23 من نظام ‏التقاعد العسكري.‏

ونص التعديل الجديد على أن المستحقين عن صاحب المعاش هم: ‏الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والابنة وابن وابنة ‏الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد ‏والجدة. ‏

ووفقاً للتعديل الجديد فإنه فيما عدا الزوجة والابن والابنة، ‏يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على ‏صاحب المعاش عند وفاته، على أن تحدد مؤسسة التقاعد بقرار، متى يعتبر ‏الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء ‏صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.‏