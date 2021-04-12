‏«الشورى» يوافق على تعديل مادتين من نظامي ‏التقاعد المدني والعسكري

تواصل – فريق التحرير :
وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر الاتصال المرئي، على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك المادة 23 من نظام التقاعد العسكري.
ونص التعديل الجديد على أن المستحقين عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والابنة وابن وابنة الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
ووفقاً للتعديل الجديد فإنه فيما عدا الزوجة والابن والابنة، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، على أن تحدد مؤسسة التقاعد بقرار، متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.