بالفيديو.. «الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت المديرية العامة للجوازات ‏أن خدمة “تواصل” والمتاحة في منصة ⁧‎أبشر⁩ تمكن جميع المستفيدين من خدمات ⁧‎الجوازات⁩ من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وكشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من الخدمة والتي تتمثل في التالي:

– تسجيل دخول من الحساب على أبشر .

– اختيار خدمات الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

– النقر على خيار الجوازات.

– اختيار خدمة تواصل.

– اختيار طلب جديد.

– اختيار تقديم طلب.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت تغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات إلى خدمة تواصل؛ من أجل تمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.