الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. «الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر «أبشر»

بالفيديو.. «الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر «أبشر»
0

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت المديرية العامة للجوازات ‏أن خدمة “تواصل” والمتاحة في منصة ⁧‎أبشر⁩ تمكن جميع المستفيدين من خدمات ⁧‎الجوازات⁩ من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وكشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من الخدمة والتي تتمثل في التالي:

– تسجيل دخول من الحساب على أبشر .

– اختيار خدمات الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

– النقر على خيار الجوازات.

– اختيار خدمة تواصل.

– اختيار طلب جديد.

– اختيار تقديم طلب.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت تغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات إلى خدمة تواصل؛ من أجل تمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

 

مواد ذات صلة

«الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال إصدار تأشيرة خروج نهائي لعامل إقامته منتهية

«الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال إصدار تأشيرة خروج نهائي لعامل إقامته منتهية

«الجوازات» تغير اسم خدمة الطلبات والرسائل إلى «تواصل».. وهذه أبرز مزاياها

«الجوازات» تغير اسم خدمة الطلبات والرسائل إلى «تواصل».. وهذه أبرز مزاياها

هل تم تمديد صلاحيه تأشيرة الذهاب والعوده لمده شهر؟ «الجوازات» تجيب

هل تم تمديد صلاحيه تأشيرة الذهاب والعوده لمده شهر؟ «الجوازات» تجيب

«الجوازات» تحدد خطوات التسجيل في «أبشر» لمواطني الخليج والمقيمين

«الجوازات» تحدد خطوات التسجيل في «أبشر» لمواطني الخليج والمقيمين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>