«الجمارك» تؤكد منع استيراد أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية

تواصل – فريق التحرير:

شددت الجمارك السعودية، على منع استيراد الأدوات الجنسية أو أي سلع أخرى تتنافي مع التعاليم الإسلامية.

وتلقى حساب “اسأل الجمارك” عبر تويتر؛ تساؤلا جاء فيه: “هل الأدوات الجنسية مسموح دخولها؟”.

ورد حساب الجمارك قائلا: “يُمنع استيراد أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية”، وشددت الجمارك على أن السلع الممنوعة في حال تم استيرادها تتم مصادرتها ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها”.

وردا على استفسار آخر أوضحت الجمارك أنه يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويدون في البطاقة الجمركية عبارة أثرية للإقتناء، علماً أن الرسوم الجمركية لإستيراد المركبات هي 5%.