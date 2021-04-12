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«جامعة الملك سعود» تقرر إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية «عن بُعد»

«جامعة الملك سعود» تقرر إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية «عن بُعد»
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تواصل- فريق التحرير :

قررت جامعة الملك سعود، إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني عن بُعد، واستثنت منها المواد والمقررات العملية والسريرية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن ذلك جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في منطقة الرياض، وبناء على ما رأته لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة.

وأشارت إلى أنه تقرر أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، في حين تكون جميع الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد.

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