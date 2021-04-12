الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية

وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية (رجال ونساء) بتاريخ (1442/9/13هـ).

شروط التقديم للرجال:

  • أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألّا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وألّا يكون موظًفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.
  • ألّا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
  • ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
  • وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم التقديم من خلال (الرابط)، اعتبارًا من تاريخ 1442/9/13هـ.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

«الهيئة الملكية» تعلن توفر 20 وظيفة في عدد من التخصصات

«الهيئة الملكية» تعلن توفر 20 وظيفة في عدد من التخصصات

«صندوق الاستثمارات» يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

«صندوق الاستثمارات» يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

«الحرس الوطني» تدعو 69 مرشحاً على وظائفها لاستكمال الإجراءات

«الحرس الوطني» تدعو 69 مرشحاً على وظائفها لاستكمال الإجراءات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>