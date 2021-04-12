وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية (رجال ونساء) بتاريخ (1442/9/13هـ).
شروط التقديم للرجال:
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألّا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وألّا يكون موظًفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- ألّا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
- ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
- وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم التقديم من خلال (الرابط)، اعتبارًا من تاريخ 1442/9/13هـ.