وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية

99 «فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من ...