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«الموارد البشرية» تكشف عن أسباب ارتفاع أسعار شركات ومكاتب الاستقدام

«الموارد البشرية» تكشف عن أسباب ارتفاع أسعار شركات ومكاتب الاستقدام
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 6 عوامل أدت لارتفاع أسعار شركات ومكاتب الاستقدام منها جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ«عكاظ»، أنه من بين هذه العوامل اشتراطات الدخول والحجز في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة، وارتفاع قيمة تذاكر الطيران بين 15% إلى 33%، وارتفاع تكلفة القيمة المضافة، إلى جانب عدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار وباء كورونا، واشتراط فحص PCR قبل الدخول لبعض العواصم من القرى والمناطق الريفية.

وأكدت الوزارة أنها تراقب بشكل مستمر أسعار شركات ومكاتب الاستقدام، ورصدها عبر فرقها الرقابية أي مخالفات في هذا الشأن، كما تهتم بجميع الاقتراحات والآراء الساعية لتحسين قطاع الاستقدام.

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