طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.. 6 خطوات بسيطة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحج والعمرة، خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق “اعتمرنا” بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

وأوضح حساب التطبيق على “تويتر” طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.

خطوات إصدار تصريح الصلاة في الحرمين:

1- توجه إلى الخدمات (اضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة).

2- حدد تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.

3- حدد اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

4- حدد التاريخ والوقت والصلاة.

5- حدد نقطة الدخول ومدينة القدوم (اختر الموافقة على الإقرار).

6 – استعرض التصريح.