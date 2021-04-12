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«الحج والعمرة» للمعتمرين: احذروا الرسائل المشبوهة والجهات الوهمية

«الحج والعمرة» للمعتمرين: احذروا الرسائل المشبوهة والجهات الوهمية
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الحج والعمرة، جميع المعتمرين خلال الفترة المقبلة، من الوقوع في فخ الرسائل المشبوهة.

وقالت الوزارة في رسالة تحذيرية للمعتمرين، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “أخي المعتمر، احذر مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات”.

وأضافت الوزارة: “يمكنك إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا”.

وكانت وزارة الحج قد كشفت، أمس الأحد، عن ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال رمضان، وآليات إصدار التصاريح.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط لإصدار التصريح أن يكون الشخص محصناً وفق أحد أنواع التحصين الثلاثة (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ)، مع منع اصطحاب الأطفال.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بدخول المركبات غير المصرح لها بالدخول.

وفيما يتعلق بآليات الحج والعمرة، فقد حددت الوزارة 7 فترات زمنية للعمرة، كما تضمنت الآليات التالي:

– تحديث الطاقة الاستيعابية على مدار الساعة وفقاً للحجوزات المتاحة والملغاة.

– تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح أيضاً.

– أهمية الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونياً من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وذلك لضمان كسب الوقت وعدم التأخر في مراكز النقل.

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