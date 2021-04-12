تطوير طريقة جديدة لاستخدام فيتامين E في علاج سرطان البنكرياس

تواصل – وكالات:

طور رائد أعمال أسترالي في مجال التكنولوجيا الحيوية طريقة جديدة لتوزيع المواد الكيميائية القوية الموجودة في فيتامين E، والتي يمكن استخدامها كعلاج لسرطان البنكرياس وأمراض الكبد الدهنية.

ويمكن للمواد الكيميائية، المعروفة باسم توكوترينول (T3)، أن تعمل كمضاد للالتهابات، بالإضافة إلى منع التندب ووقف تراكم الدهون.

وبحسب الدكتور تونج، فإن T3 يمكنه معالجة الخلايا السرطانية عن طريق تحفيز موت دورة الخلية، ومنع الورم الخبيث الذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار السرطان في الجسم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت نتائج الأداء ممتازة عندما تم اختبارها لأول مرة على الفئران، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية إلى حد ما في التجارب البشرية، حتى أدرك الدكتور جلين تونج أن الفئران كانت تحصل على جرعة أفضل لأنها مضغت الدواء قبل البلع.

وقال الدكتور تونج، إن طريقة المضغ تساعد على توصيل مكونات الفيتامين مباشرة إلى مجرى الدم دون المرور عبر الأمعاء أو الكبد أولاً. وقرر الدكتور تونغ تجربة نفس الشيء مع البشر، من خلال تطوير طريقة لوضع الدواء تحت اللسان.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للتجارب في غضون عامين، بينما أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنها ستكون على استعداد لتسريع موافقتها على دواء T3 لهذه الأمراض.