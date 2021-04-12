الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تطوير طريقة جديدة لاستخدام فيتامين E في علاج سرطان البنكرياس

تطوير طريقة جديدة لاستخدام فيتامين E في علاج سرطان البنكرياس
0

تواصل – وكالات:

طور رائد أعمال أسترالي في مجال التكنولوجيا الحيوية طريقة جديدة لتوزيع المواد الكيميائية القوية الموجودة في فيتامين E، والتي يمكن استخدامها كعلاج لسرطان البنكرياس وأمراض الكبد الدهنية.

ويمكن للمواد الكيميائية، المعروفة باسم توكوترينول (T3)، أن تعمل كمضاد للالتهابات، بالإضافة إلى منع التندب ووقف تراكم الدهون.

وبحسب الدكتور تونج، فإن T3 يمكنه معالجة الخلايا السرطانية عن طريق تحفيز موت دورة الخلية، ومنع الورم الخبيث الذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار السرطان في الجسم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت نتائج الأداء ممتازة عندما تم اختبارها لأول مرة على الفئران، لكنها أثبتت أنها أقل فاعلية إلى حد ما في التجارب البشرية، حتى أدرك الدكتور جلين تونج أن الفئران كانت تحصل على جرعة أفضل لأنها مضغت الدواء قبل البلع.

وقال الدكتور تونج، إن طريقة المضغ تساعد على توصيل مكونات الفيتامين مباشرة إلى مجرى الدم دون المرور عبر الأمعاء أو الكبد أولاً. وقرر الدكتور تونغ تجربة نفس الشيء مع البشر، من خلال تطوير طريقة لوضع الدواء تحت اللسان.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للتجارب في غضون عامين، بينما أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنها ستكون على استعداد لتسريع موافقتها على دواء T3 لهذه الأمراض.

مواد ذات صلة

تعرف على أعراض «السكري» من النوع الأول لدى الأطفال

تعرف على أعراض «السكري» من النوع الأول لدى الأطفال

احذر.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين قد يُعرض حياتك للخطر

احذر.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين قد يُعرض حياتك للخطر

دراسة تكشف فوائد «الأسبرين» في تقليل خطر الوفاة بسرطان «القولون»

دراسة تكشف فوائد «الأسبرين» في تقليل خطر الوفاة بسرطان «القولون»

منها تحسين وظائف الكبد وعلاج تساقط الشعر.. فوائد صحية مذهلة لمشروب «الكزبرة»

منها تحسين وظائف الكبد وعلاج تساقط الشعر.. فوائد صحية مذهلة لمشروب «الكزبرة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة