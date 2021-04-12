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«مختص تغذية»: احذروا «السكريات» والدهون في رمضان (فيديو)

«مختص تغذية»: احذروا «السكريات» والدهون في رمضان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور إبراهيم العريفي، المختص في شؤون الغذاء والتغذية، من بعض العادات السيئة خلال تناول الطعام في شهر رمضان، مشددا على ضرورة الابتعاد عن تناول المقليات واللحوم بكثرة خلال الشهر المبارك.

وأوضح “العريفي” في لقاء له مع قناة “الإخبارية”، أن البعض يتبع عادات خاطئة خلال رمضان بينها تناول المشروبات والعصائر المُصنعة والكثير من السكريات واللحوم والدهون، الأمر الذي يزيد من نسبة الكوليسترول ويُضعف مناعة الجسم ويفتح الباب للإصابة بالأمراض.

وأكد على ضرورة أن تكون نسبة الخضار في وجبة الإفطار 80% واللحوم 20% فقط، إلى جانب زيادة تناول السلطات والسمك والدجاج عن اللحوم والدهون.

ونبه مختص التغذية إلى أهمية زيادة تناول الماء والعصير الطبيعي والتدرج في تناول الطعام من خلال تقسيم الوجبات من الإفطار وحتى السحور، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح.

ولفت إلى أن النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان يختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية، مبيناً أن التغذية الصحية في رمضان يجب أن تُستغل في نزع السموم وإراحة البدن والغدد والأعضاء والتخلص من الخلايا الخبيثة بالجسم.

وشدد الدكتور العريفي على أهمية استغلال الشهر في رفع مناعة الجسم بالابتعاد عن السكريات والمشروبات المصنعة، خاصة مع تزامن الشهر الكريم وجائحة كورونا.

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