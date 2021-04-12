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توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، جازان، عسير، الباحة).

رياح مثيرة للأتربة

كما توقع المركز أن تأثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين. يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

‏وتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من جنوبي مدينة ‎الرياض وشمالي ‎الشرقية، و عسير وربما يهطل منها زخات مطرية.

سحب ركامية

وأضاف المسند: “تشكل السحب الركامية في فصل ‎الربيع يقترن (عادة) مع تواجد ‎الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب، هذا والله أعلم. “

‏كما توقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير بعض ‎الغبار في القطاع الغربي من ‎المملكة خاصة في منطقتي ‎مكة ‎,الباحة.

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