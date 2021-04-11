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«أمانة الرياض»: اعتماد 6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق

«أمانة الرياض»: اعتماد 6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، عن أبرز 6 إجراءات احترازية ووقائية في المولات والمطاعم والفنادق بمدينة الرياض، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك الإجراءات الاحترازية تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية الميدانية، وإيقاف بوفيهات المطاعم والفنادق، وتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.

كما شملت تلك الإجراءات، إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإغلاق الحدائق الصغيرة وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وتجهيز الطلبات مسبقاً أو من الحجز المسبق والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.

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