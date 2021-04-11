تفعيل ميزة جديدة في تحديث «منصة مدرستي».. تعرف عليها (فيديو)

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نشر المعلم عبدالله السلطان والحاصل على ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة الاستفادة من ميزة عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد انتهاء مدته.
وقال السلطان، معلقاً على المقطع: “للمعلمين و المعلمات.. في التحديث الأخير لمنصة مدرستي تم تفعيل ميزة “عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد انتهاء مدة الاختبار” .
وأضاف أن “هذه الميزة تصلح لمن يرغب من المعلمين في جعل الاختبار النهائي عن طريق بنك الأسئلة، مضيفا أنه يوجد بها خلل حالياً و أتوقع تعديله سريعاً.
للمعلمين و المعلمات
في التحديث الأخير لـ#منصة_مدرستيتم تفعيل ميزة "عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد إنتهاء مدة الاختبار" .
هذه الميزة تصلح لمن يرغب من المعلمين في جعل الاختبار النهائي عن طريق بنك الأسئلة.
🔸ملاحظة : يوجد بها خلل حالياً و أتوقع تعديله سريعاً.pic.twitter.com/Bid1etsoxx
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan)April 7, 2021