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تفعيل ميزة جديدة في تحديث «منصة مدرستي».. تعرف عليها (فيديو)

تفعيل ميزة جديدة في تحديث «منصة مدرستي».. تعرف عليها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المعلم عبدالله السلطان والحاصل على ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة الاستفادة من ميزة عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد انتهاء مدته.

وقال السلطان، معلقاً على المقطع: “للمعلمين و المعلمات.. في التحديث الأخير لمنصة مدرستي تم تفعيل ميزة “عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد انتهاء مدة الاختبار” .

وأضاف أن “هذه الميزة تصلح لمن يرغب من المعلمين في جعل الاختبار النهائي عن طريق بنك الأسئلة، مضيفا أنه يوجد بها خلل حالياً و أتوقع تعديله سريعاً.

 

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