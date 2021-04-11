ميزة جديدة قادمة لتطبيق «واتساب».. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني ماجد الدخيّل عن ميزة جديدة قادمة لتطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” والتي تتمثل في نقل المحادثات بين أنظمنة آيفون وهواتف الأندرويد.

وقال ماجد الدخيّل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن هذه الميزة ستمكن المستخدمين من نقل المحادثات بينiosوAndroid.

وفي وقت سابق، أصدرت شركة واتساب 8 نصائح مفيدة يجب على المستخدمين معرفتها إذا كانوا يريدون الاستمرار في تشغيل محادثاتهم بسلاسة بعيداً عن الفوضى، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

• حذف مساحة التخزين

استخدم وظيفة “إدارة التخزين” في واتساب لمراجعة وحذف العناصر التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت، والتحقق من الدردشات الفردية لمعرفة مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها. يمكنك أيضًا أرشفة جميع الدردشات الخاصة بك ومسحها وحذفها بسرعة ببضع نقرات بسيطة، فقط توجه إلى قسم الدردشات في الإعدادات الخاصة بك.

• حماية ذاكرة هاتفك

هل تريد إيقاف حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في ألبوم الكاميرا التي تملأ ذاكرة هاتفك؟ توجه إلى قسم الدردشات في الإعدادات الخاصة بك وقم بإلغاء تنشيط مفتاح “حفظ فيCamera Roll”.

• حماية خطة البيانات

احرص على تقليل البيانات التي يستخدمها تطبيق واتساب من خلال تخصيص إعدادات التنزيل التلقائي، مما يتيح لك التحكم في وقت تنزيل الملفات والوسائط وما إذا كنت تقوم بتنزيلها. توجه إلى “التخزين والبيانات” في الإعدادات، ثم اختر ما إذا كان يمكن تنزيل الصور والصوت والفيديو والمستندات تلقائيًا باستخدام شبكة واي فاي والبيانات.

• ترك المجموعات غير المرغوب فيها أو كتمها أو أرشفتها

يمكنك مغادرة المجموعات بسرعة وسهولة، أو اختيار كتم صوت المجموعات أو أرشفتها. افتح الدردشة الجماعية، وانقر على موضوع المجموعة وانتقل لأسفل لرؤية الخيار “خروج من المجموعة” أو “كتم الصوت”. أو بدلاً من ذلك، انقر مع الاستمرار فوق المجموعة في علامة تبويب الدردشات” ثم انقر على “الخروج من المجموعة” أو “الأرشيف”.”

• تشغيل الرسائل المختفية

سيؤدي تشغيل الرسائل المختفية إلى جعل أي رسائل جديدة في الدردشة تختفي بعد سبعة أيام. ما عليك سوى فتح الدردشة والنقر على اسم جهة الاتصال والتمرير لأسفل لرؤية خيار “الرسائل المختفية” ثم تحديد “تشغيل”.

• تحديث إعدادات الخصوصية

يمكنك أن تتحكم في من يمكنه رؤية إشعارات القراءة، وآخر ظهور، وحول، وصورة الملف الشخصي. توجه إلى الحساب في الإعدادات، ثم انقر فوق الخصوصية، ويمكنك تغيير أي من هذه الإعدادات ليراها الجميع، أو جهات الاتصال الخاصة بك فقط، أو لا أحد على الإطلاق.

• حظر المستخدمين غير المرغوب فيهم

من السهل حظر شخص ما على واتساب، توجه إلى إعدادات الخصوصية، وانقر فوق حظر ثم أضف جهات اتصال أو الرقم المجهول الذي ترغب في حظره.

• إعداد التحقق بخطوتين

التحقق بخطوتين هو ميزة اختيارية تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتساب، لتمكينه افتح الإعدادات، انقر فوق الحساب والتحقق بخطوتين، ثم اضغط على “تمكين”. عند تمكين التحقق من خطوتين، يكون لديك أيضًا خيار إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وهذا يسمح لتطبيق واتساب بإرسال رابط إعادة تعيين عبر البريد الإلكتروني في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي، ويساعد أيضًا في حماية حسابك.

https://twitter.com/majedandroid/status/1379145831446642690