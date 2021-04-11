بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح حل مشكلة «تكرار الدخل»

تواصل – فريق الحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه في حال تم تكرار الدخل لدى المستفيد فيلزمه حذف الدخل المكرر.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “غلطت في تعديل بيانات الدخل وتم إدخال البيانات مرة ثانية وصار الدخل مكرر.. ماذا أفعل؟”.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله :”وعليكم السلام ، في حال تم تكرار الدخل لديك يلزمك حذف الدخل المكرر عن طريقة أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة ) وحذف الدخل ثم الضغط على ” حفظ “، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.