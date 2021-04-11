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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الغذاء والدواء» تسحب قطن «Care Plus» الطبي.. لهذا السبب

«الغذاء والدواء» تسحب قطن «Care Plus» الطبي.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع منتجات القطن الطبي الماص“Care Plus”الذي تنتجه شركة كيربلس للصناعات الطبيةCAREPLUS FOR MEDICAL INDUSTRIES، وذلك بسبب عدم تسجيل المنتج.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدامه، وشراء المنتجات والمستلزمات الطبية من مصادر موثوقة يمكن تتبع مصدرها.

وأوضحت الهيئة أن القطن الطبي الماص عبارة عن ضمادات مصنوعة من القطن، وتستخدم للأغراض الطبية مثل إيقاف النزيف الدموي، ويستلزم تسجيلها في الهيئة للتأكد من مطابقتها وسلامتها.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبي أو عن طريق الرقم الموحد 19999.

 

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